НАБУ завершила расследование против экс-депутата Белоцерковца: что о нем известно

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили бывшему нардепу Дмитрию Белоцерковцу о завершении досудебного расследования по подозрению в недостоверном декларировании.

Следствие подозревает, что экс-нардеп не указал в декларациях за 2016 и 2017 годы, что жил в квартире в Киеве стоимостью 3,8 миллиона гривен, которая принадлежит близкому родственнику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

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НАБУ не упоминает имени фигуранта дела. В то же время, экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале уточнил, что речь именно о Белоцерковце.

Что известно о депутате Белоцерковце?

Народный депутат 8 созыва от БПП. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.



С 2014 по 2016 годы занимал должность директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, с 2016 года советник Киевского городского председателя Виталия Кличко по вопросам благоустройства. С марта 2015 года был руководителем исполкома партии "УДАР". Был руководителем Севастопольской городской организации партии "За Украину!" и соучредителем ОО "Батькивщина молодая".



Белоцерковец также фигурировал в антикоррупционных расследованиях по факту налоговых и тендерных злоупотреблений.