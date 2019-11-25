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      НАБУ завершила расследование против экс-депутата Белоцерковца: что о нем известно

      53 Читати новину українською
      Дмитрий Белоцерковец / Скриншот

      Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили бывшему нардепу Дмитрию Белоцерковцу о завершении досудебного расследования по подозрению в недостоверном декларировании.

      Следствие подозревает, что экс-нардеп не указал в декларациях за 2016 и 2017 годы, что жил в квартире в Киеве стоимостью 3,8 миллиона гривен, которая принадлежит близкому родственнику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

      К теме: Какое богатство скрыл от НАБУ нардеп БПП Дмитрий Белоцерковец

      НАБУ не упоминает имени фигуранта дела. В то же время, экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале уточнил, что речь именно о Белоцерковце.

      Что известно о депутате Белоцерковце?
      Народный депутат 8 созыва от БПП. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

      С 2014 по 2016 годы занимал должность директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, с 2016 года советник Киевского городского председателя Виталия Кличко по вопросам благоустройства. С марта 2015 года был руководителем исполкома партии "УДАР". Был руководителем Севастопольской городской организации партии "За Украину!" и соучредителем ОО "Батькивщина молодая".

      Белоцерковец также фигурировал в антикоррупционных расследованиях по факту налоговых и тендерных злоупотреблений.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Блок Петра Порошенко САП НАБУ е-декларирование
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