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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      НАБУ завершила розслідування проти ексдепутата Білоцерківця: що про нього відомо

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      Дмитро Білоцерківець / скріншот

      Детективи НАБУ і прокурори САП повідомили колишньому нардепу Дмитру Білоцерківцю про завершення досудового розслідування за підозрою у недостовірному декларуванні.

      Слідство підозрює, що екснардеп не вказав у деклараціях за 2016 і 2017 роки, що мешкав у квартирі в Києві вартістю 3,8 мільйона гривень, яка належить близькому родичу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

      До теми: Яке багатство приховав від НАБУ нардеп БПП Дмитро Білоцерківець

      НАБУ не згадує імені фігуранта справи. Водночас, екснардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі уточнив, що мова саме про Білоцерківця.

      Що відомо про депутата Білоцерківця?Народний депутат 8 скликання від БПП. Член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

      З 2014 по 2016 роки обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, з 2016 року радник Київського міського голови Віталія Кличка з питань благоустрою. З березня 2015 року був керівником виконкому партії "УДАР". Був керівником Севастопольської міської організації партії "За Україну!" та співзасновником ГО "Батьківщина молода".

      Білоцерківець також фігурував в антикорупційних розслідуваннях за фактом податкових і тендерних зловживань.

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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики САП НАБУ е-декларування Блок Петра Порошенка
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