НАБУ завершила розслідування проти ексдепутата Білоцерківця: що про нього відомо

Детективи НАБУ і прокурори САП повідомили колишньому нардепу Дмитру Білоцерківцю про завершення досудового розслідування за підозрою у недостовірному декларуванні.

Слідство підозрює, що екснардеп не вказав у деклараціях за 2016 і 2017 роки, що мешкав у квартирі в Києві вартістю 3,8 мільйона гривень, яка належить близькому родичу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

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НАБУ не згадує імені фігуранта справи. Водночас, екснардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі уточнив, що мова саме про Білоцерківця.

Що відомо про депутата Білоцерківця?Народний депутат 8 скликання від БПП. Член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.



З 2014 по 2016 роки обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, з 2016 року радник Київського міського голови Віталія Кличка з питань благоустрою. З березня 2015 року був керівником виконкому партії "УДАР". Був керівником Севастопольської міської організації партії "За Україну!" та співзасновником ГО "Батьківщина молода".



Білоцерківець також фігурував в антикорупційних розслідуваннях за фактом податкових і тендерних зловживань.