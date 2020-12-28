Национальный банк Украины отказал белорусскому бизнесмену Микалаю Варабью в приобретении 100% уставного капитала "БТА Банка". По данным НБУ, репутация заявителя не является безупречной.

В частности, в декабре 2020 года Совет Евросоюза внес бизнесмена в перечень лиц, к которым применили санкции. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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Что было основанием для отказа

По их данным, применение санкций стало основанием для потери "безупречной деловой репутации". Такое ограничение будет действовать в течение срока действия санкций и 3 лет после их отмены.

Еще одним из оснований было непредставление достаточных документов и сведений для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины,

– сообщили в пресс-службе.

Обратите внимание! Евросоюз принял третий пакет санкций, направленный против режима Александра Лукашенко. В перечень внесли 29 белорусов, среди которых есть и высшее руководство страны. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Как сообщили в НБУ, сейчас контролером "БТА Банка" является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Кто такой Микалай Варабей: коротко