Нацбанк отказал белорусскому бизнесмену в покупке банка в Украине: причина
Национальный банк Украины отказал белорусскому бизнесмену Микалаю Варабью в приобретении 100% уставного капитала "БТА Банка". По данным НБУ, репутация заявителя не является безупречной.
В частности, в декабре 2020 года Совет Евросоюза внес бизнесмена в перечень лиц, к которым применили санкции. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Читайте также Глава Совета НБУ назвал иски Сологуба и Рожковой по выговоров "юридическим демаршем"
Что было основанием для отказа
По их данным, применение санкций стало основанием для потери "безупречной деловой репутации". Такое ограничение будет действовать в течение срока действия санкций и 3 лет после их отмены.
Еще одним из оснований было непредставление достаточных документов и сведений для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины,
– сообщили в пресс-службе.
К теме Последствия 2020: расходы туристов за рубежом упали почти вдвое
Как сообщили в НБУ, сейчас контролером "БТА Банка" является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.
Кто такой Микалай Варабей: коротко
- Микалай Варабей – белорусский бизнесмен, являющийся владельцем компаний "Интерсервис", "Нефтебитумный завод" и "Абсолютбанк".
- Он владеет контрольным пакетом акций украинского нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс".
- Из-за вероятных отношений бизнесмена с белорусским президентом Александром Лукашенко Совет Евросоюза наложил на него санкции.
Поделиться новостью