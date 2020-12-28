Національний банк України відмовив білоруському бізнесменові Мікалаю Варабью у набутті 100% статутного капіталу "БТА Банку". За даними НБУ, репутація заявника є не бездоганною.

Зокрема, у грудні 2020 року Рада Євросоюзу внесла бізнесмена у перелік осіб, до яких застосували санкції. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

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Що було підставою для відмови

За їхніми даними, застосування санкцій стало підставою для втрати "бездоганної ділової репутації". Таке обмеження буде чинним протягом терміну дії санкцій та 3 років після їх скасування.

Ще однією з підстав було неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України,

– повідомили у пресслужбі.

Зверніть увагу! Євросоюз ухвалив третій пакет санкцій, спрямований проти режиму Олександра Лукашенка. До переліку внесли 29 білорусів, серед яких є і вище керівництво країни. Детальніше про це – читайте тут.

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Як повідомили в НБУ, наразі контролером "БТА Банку" є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.

Хто такий Мікалай Варабей: коротко