Счет для гуманитарных целей был открыт Министерству социальной политики Украины. Помощь на него будут засчитывать из Украины и из-за границы.

Финансовая поддержка активно поступает как от украинцев, так и из-за границы. Чтобы упорядочить поступления средств от доноров на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам, Национальный банк открыл Минсоцполитики счет, аккумулирующий благотворительные взносы на социальные нужды в военное время

– объяснил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

По его словам, в отличие от спецсчета, открытого для финансирования нужд ВСУ, средства с этого счета потратят для помощи тем, кто больше всего страдает от войны с Россией.

На что будут тратить деньги

Минсоцполитики будет использовать средства на:

продовольственные нужды и обустройство мест размещения беженцев и граждан, покинувших свой дом из-за боевых действий ;

; обеспечение их одеждой и обувью, лекарством и медпрепаратами;

обеспечение населения товарами первой необходимости,

предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека.

Реквизиты счета Министерства социальной политики: RU823000010000032302338301027

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