Рахунок для гуманітарних цілей відкрили Міністерству соціальної політики України. Допомогу на нього будуть зараховувати з України та з-за кордону.
Фінансова підтримка активно надходить як від українців, так і з-за кордону. Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, Національний банк відкрив Мінсоцполітики рахунок, який акумулюватиме благодійні внески на соціальні потреби у військовий час
– пояснив голова Нацбанку Кирило Шевченко.
За його словами, на відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб ЗСУ, кошти з цього рахунку витратять для допомоги тим, хто найбільше страждає від війни з Росією.
На що витрачатимуть гроші
Мінсоцполітики буде використовувати кошти на:
- продовольчі потреби та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які через бойові дії залишили свій дім;
- забезпечення їх одягом та взуттям, ліками та медпрепаратами;
- забезпечення населення товарами першої необхідності,
- надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.
Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики: UA823000010000032302338301027
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