Рахунок для гуманітарних цілей відкрили Міністерству соціальної політики України. Допомогу на нього будуть зараховувати з України та з-за кордону.

Фінансова підтримка активно надходить як від українців, так і з-за кордону. Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, Національний банк відкрив Мінсоцполітики рахунок, який акумулюватиме благодійні внески на соціальні потреби у військовий час

– пояснив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

За його словами, на відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб ЗСУ, кошти з цього рахунку витратять для допомоги тим, хто найбільше страждає від війни з Росією.

На що витрачатимуть гроші

Мінсоцполітики буде використовувати кошти на:

продовольчі потреби та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які через бойові дії залишили свій дім;

забезпечення їх одягом та взуттям, ліками та медпрепаратами;

забезпечення населення товарами першої необхідності,

надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.

Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики: UA823000010000032302338301027



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