Национальному банку стало известно о случаях установления в Украине цен на аренду жилья в евро.

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"Отмечаем! Гривна как национальная валюта является единственным законным платежным средством на территории Украины. Она должна приниматься всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины и по всем видам платежей в соответствии со статьей 35 Закона Украины "О Национальном банке Украины" , – отметили в НБУ.

Соответственно, установление цен в Украине в иностранной валюте является незаконным.

"Такие действия не только аморальны в условиях войны, но и являются прямым нарушением законодательства Украины", – предупредили в Нацбанке.