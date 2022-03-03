Національному банку стало відомо про випадки встановлення в Україні цін на оренду житла в євро.

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"Наголошуємо! Гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України. Вона повинна прийматися усіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України та за всіма видами платежів відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний банк України", – наголосили в НБУ.

Відповідно встановлення цін в Україні в іноземній валюті є незаконним.

"Такі дії є не лише аморальними в умовах війни, а і є прямим порушенням законодавства України", – попередили в Нацбанку.

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