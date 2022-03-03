Імена мародерів зроблять публічними

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до львів'ян. Він закликав орендодавців не завищувати ціни на помешкання.

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Садовий заявив, що ціни на проживання у Львові мають залишатись такими, як були у довоєнний час.

Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер!,

– сказав міський голова Львова.

Садовий закликав повідомляти про випадки завищення цін на гарячу лінію міста – 1580. Він розповів, що всі випадки перевірять і складуть список мародерів, які будуть у публічному доступі.

Окрім того, мер запевнив, що дані будуть передані в СБУ.

Дивіться відео звернення Садового

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