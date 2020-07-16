В выпуске программы "Есть вопросы" за 16 июля - Верховная Рада назначила нового главу Национального банка Украины. Им стал председатель правления государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. От того, какую политику проводит НБУ, зависит, как дорого будут стоить кредиты, а следовательно – какими темпами будет развиваться экономика и сколько украинцы заработают в следующем году.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, можно ли считать Кирилла Шевченко независимым председателем Национального банка и сможет ли эта организация продолжить осуществлять независимую политику. Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев рассказал, каких шагов ожидают депутаты от нового главы НБУ.