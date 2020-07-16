У випуску програми "Є питання" за 16 липня – Верховна Рада призначила нового голову Національного банку України. Ним став голова правління державного "Укргазбанку" Кирило Шевченко. Від того, яку політику проводить НБУ, залежить, як дорого будуть коштувати кредити, а отже – якими темпами буде розвиватися економіка і скільки українці зароблять наступного року.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, чи можна вважати Кирила Шевченка незалежним головою Національного банку і чи зможе ця інституція продовжити здійснювати незалежну політику. Голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев розповів, яких кроків очікують депутати від нового очільника НБУ.