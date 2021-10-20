Изменения в инструкцию о ведении кассовых операций банками внесли в октябре. В постановлении говорится о запрете приема наличных иностранной валюты государства-оккупанта

Читайте также Гривна обесценится: J.P. Morgan спрогнозировал курс доллара к концу года

Оно будет в силе, пока будет действовать закон об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины. Заметим, что будет контролировать выполнение этого решения Алексей Шабан, заместитель председателя НБУ.

Российские рубли на депозитах в Украине: что известно

По информации издания "Минфин", по состоянию на начало осени 2021 года на счетах в рублях, которые открыты в украинских банках, физические лица держали эквивалент 321 миллиона гривен. Из них на депозитных счетах — всего 3 миллиона гривен. Больше всего валюты государства-агрессора было на счетах в 2013 году. Тогда в декабре сумма остатков достигала 889 миллионов гривен, из которых 733 – на депозитах.

Проблемные времена для рубля