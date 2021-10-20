Зміни до інструкції про ведення касових операцій банками внесли у жовтні. У постанові мовиться про заборону прийому готівки іноземної валюти держави-окупанта

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Вона буде чинною, поки діятиме закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Зауважимо, що контролюватиме виконання цього рішення Олексій Шабан, заступник голови НБУ.

Російські рублі на депозитах в Україні: що відомо

За інформацією видання "Мінфін", станом на початок осені 2021 року на рахунках в рублях, які відкриті в українських банках, фізичні особи тримали еквівалент 321 мільйона гривень. З них на рахунках — лише 3 мільйони гривень. Найбільше валюти держави-агресорки було на рахунках у 2013 році. Тоді у грудні сума залишків досягала 889 мільйонів гривень, з яких 733 – на депозитах.

Проблемні часи для рубля