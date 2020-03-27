Нацбанк про шансы заключить новое соглашение с МВФ: Последний шаг за Радой

Украина имеет все шансы заключить новое соглашение о программе с Международным валютным фондом, впрочем, для этого Верховная Рада должна принять 2 закона.

Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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Украина продолжает вести переговоры о привлечении помощи МВФ. Шансы большие, но последний шаг за нами, фактически – за Верховной Радой, которая должна принять два закона, которые являются так называемыми prior actions. Это – закон о земле и закон о банках,

– отметила Рожкова.

Она также отметила, что МВФ готов увеличить объем программы расширенного финансирования в сравнении с ранее оговоренными 5,5 миллиардами долларов.

"Мы оптимисты. Если программа будет согласована, Украине удастся пройти сложные времена борьбы с вирусом", – добавил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

Внимание! В МВФ накануне тоже заявляли, что разговор с властями Украины о новой программе финансирования имеет "хороший прогресс", но для ее завершения необходимо принять законы о банках и земельную реформу.

Что это за законы?

Первый – законодательство про открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, тысячи поправок к которому долгое время обсуждали депутаты.



Второй – так называемый "антиколомойский" законопроект за номером 3260 или альтернативный, который сделал бы возврат бывшим собственникам национализированных банков.