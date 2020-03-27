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      Нацбанк про шансы заключить новое соглашение с МВФ: Последний шаг за Радой

      - Читати новину українською
      Нацбанк / Getty images

      Украина имеет все шансы заключить новое соглашение о программе с Международным валютным фондом, впрочем, для этого Верховная Рада должна принять 2 закона.

      Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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      Украина продолжает вести переговоры о привлечении помощи МВФ. Шансы большие, но последний шаг за нами, фактически – за Верховной Радой, которая должна принять два закона, которые являются так называемыми prior actions. Это – закон о земле и закон о банках,
      – отметила Рожкова.

      Она также отметила, что МВФ готов увеличить объем программы расширенного финансирования в сравнении с ранее оговоренными 5,5 миллиардами долларов.

      "Мы оптимисты. Если программа будет согласована, Украине удастся пройти сложные времена борьбы с вирусом", – добавил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

      Внимание! В МВФ накануне тоже заявляли, что разговор с властями Украины о новой программе финансирования имеет "хороший прогресс", но для ее завершения необходимо принять законы о банках и земельную реформу.

      Что это за законы?
      Первый – законодательство про открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, тысячи поправок к которому долгое время обсуждали депутаты.

      Второй – так называемый "антиколомойский" законопроект за номером 3260 или альтернативный, который сделал бы возврат бывшим собственникам национализированных банков.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 НБУ Новости Украины МВФ Верховная Рада Деньги
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