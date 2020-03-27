Нацбанк про шансы заключить новое соглашение с МВФ: Последний шаг за Радой
Украина имеет все шансы заключить новое соглашение о программе с Международным валютным фондом, впрочем, для этого Верховная Рада должна принять 2 закона.
Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
Смотрите также Резервов точно хватит: Нацбанк заявил о стабилизации валютного рынка
Украина продолжает вести переговоры о привлечении помощи МВФ. Шансы большие, но последний шаг за нами, фактически – за Верховной Радой, которая должна принять два закона, которые являются так называемыми prior actions. Это – закон о земле и закон о банках,
– отметила Рожкова.
Она также отметила, что МВФ готов увеличить объем программы расширенного финансирования в сравнении с ранее оговоренными 5,5 миллиардами долларов.
"Мы оптимисты. Если программа будет согласована, Украине удастся пройти сложные времена борьбы с вирусом", – добавил замглавы Нацбанка Олег Чурий.
Внимание! В МВФ накануне тоже заявляли, что разговор с властями Украины о новой программе финансирования имеет "хороший прогресс", но для ее завершения необходимо принять законы о банках и земельную реформу.
Что это за законы?
Первый – законодательство про открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, тысячи поправок к которому долгое время обсуждали депутаты.
Второй – так называемый "антиколомойский" законопроект за номером 3260 или альтернативный, который сделал бы возврат бывшим собственникам национализированных банков.
Читайте также
-
На фондовом рынке США значительный рост: причинысегодня , 12:20
-
Коронавирус в Украине: уже заразились 218 человексегодня , 12:18
-
России не удастся отменить санкции из-за коронавируса, – МИД Австриисегодня , 11:38
-
Выпуск новостей за 9: 00: побег украинцев из самоизоляции. Очереди на польско-украинской границесегодня , 09:47
-
Венедиктова устранила Трепака от резонансных дел: он подал в отставкусегодня , 14:08
-
Коронавирус Covid-2019: последние новостисегодня , 08:38