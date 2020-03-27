Нацбанк про шанси укласти нову угоду з МВФ: Останній крок за Радою
Україна має усі шанси укласти нову угоду про програму з Міжнародним валютним фондом, втім, для цього Верховна Рада має прийняти 2 закони.
Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.
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Україна продовжує вести переговори про залучення допомоги МВФ. Шанси великі, але останній крок за нами, фактично – за Верховною Радою, яка повинна прийняти два закони, які є так званими prior actions. Це – закон про землю і закон про банки,
– наголосила Рожкова.
Вона також зазначила, що МВФ готовий збільшити обсяг програми розширеного фінансування у порівнянні з раніше обумовленими 5,5 мільярдами доларів.
"Ми оптимісти. Якщо програма буде узгоджена, Україні вдасться пройти складні часи боротьби з вірусом", – додав заступник голови Нацбанку Олег Чурій.
Увага! У МВФ напередодні теж заявляли, що розмова з владою України про нову програму фінансування має "хороший прогрес", але для її завершення необхідно прийняти закони про банки та земельну реформу.
Що це за закони? Перший – законодавство про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, тисячі поправок до якого тривалий час обговорювали депутати.
Другий – так званий "антиколомойський" законопроєкт за номером 3260 або альтернативний, який унеможливив би повернення націоналізованих банків колишнім власникам.
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