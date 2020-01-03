Нацбанк упростил жизнь ФЛП: о чем идет речь

Национальный банк Украины упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей. Кроме того, НБУ урегулировал и ряд других вопросов.

Отныне, если физическое лицо-предприниматель прекращает заниматься предпринимательской деятельностью, закрыть ей текущий банковский счет станет проще, передает пресс-служба НБУ.

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если на таком счете нет остатка средств, банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента;

при наличии на таком счете средств, банки получили право закрыть текущий счет, перечислив остаток средств на счет этого лица, открытый для собственных нужд.

Также теперь банки смогут самостоятельно заверять доверенность физического лица-предпринимателя, то есть не обращаясь к услугам нотариуса. Да, уполномоченный работник банка получает право заверять доверенность физического лица-предпринимателя и физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность. Правда, в случае, если этот документ составляют в банке в присутствии владельца счета и доверенных лиц.

Кроме того, благодаря вышеуказанному документу Национальный банк урегулировал ряд вопросов, касающихся:

определения требований к оформлению перечня лиц, которые в соответствии с законодательством Украины (учредительных документов юридических лиц-резидентов) имеют право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы;

установление обязательств юридическим лицам-нерезидентам и представительствам юридических лиц-нерезидентов в Украине уведомлять банк о внесении изменений в их регистрационные документы.

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