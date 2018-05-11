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Нацбанк выпускает монету о копании картошки: опубликованы фото

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НБУ выпускает новую коллекционную монету
НБУ выпускает новую коллекционную монету / 24 Канал

Национальный банк Украины выпустит монету номиналом 10 гривен, на которой будет изображена "святая" для украинцев традиция – копание картошки.

Как отмечают в пресс-службе регулятора, эта монета "посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа".

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"Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев – земля-кормилица. Влечение и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют Мужчину и Женщину, символизирующие две фигуры в форме сердца", – пояснили в пресс-службе НБУ.

На аверсе монеты изображено стилизованное изображение древа жизни с вершиной и зеркальным отображением картофелин под землей.

А на реверсе разместили стилизованные изображения Мужчины и Женщины, которые копают картошку.

НБУ монета копання картоплі
НБУ выпускает коллекционную монету "Копание картошки"

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра и весить 31,1 грамма. Ее выпустят тиражом в 4 тысячи штук и введут в обращение 22 мая 2018 года.

Напомним, 27 апреля Национальный банк Украины ввел в обращение новые монеты достоинством 1 и 2 гривны.

Теги: Новости Украины Деньги НБУ
Источник: 24 Канал
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