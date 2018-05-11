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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Нацбанк випускає монету про копання картоплі: опубліковані фото

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НБУ випускає нову колекційну монету
НБУ випускає нову колекційну монету / 24 Канал

Національний банк України випустить монету номіналом 10 гривень, на якій буде зображена "свята" для українців традиція – копання картоплі.

Як зазначають у прес-службі регулятора, ця монета "присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу".

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"Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця", – пояснили у прес-служб НБУ.

На аверсі монети зображено стилізоване зображення дерева життя з верхів'ям та дзеркальним відображенням картоплин під землею.

А на реверсі розмістили стилізовані зображення Чоловіка і Жінки, які копають картоплю.

НБУ монета копання картоплі
НБУ випускає колекційну монету "Копання картоплі"

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла і важитиме 31,1 грама. Її випустять тиражем у 4 тисячі штук і введуть в обіг 22 травня 2018 року.

Нагадаємо, 27 квітня Національний банк України ввів в обіг нові монети вартістю 1 та 2 гривні.

Теги: Новини України Гроші НБУ
Джерело: 24 Канал
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