Нацбанк выпустит монету с изображением крымского вуза: подробности

В честь 100-летия Таврического национального университета имени Вернадского, который в 2015 году выехал из оккупированного Крыма в Киев, Нацбанк вводит в обращение монету номиналом 2 гривны.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Монета посвящена заведению высшего образования, которое было укомплектовано и 14 октября 1918 года торжественно открыто в Симферополе. За годы своей деятельности университет развивал такие научные направления как здоровье человека, охрана окружающей среды, ресурсосберегающие технологии, информационные системы. В ноябре 2015 года Таврический национальный университет имени Вернадского перемещен в Киев из аннексированного Крыма,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что памятная монета номиналом 2 гривны входит в обращение с 28 августа.

На аверсе размещен логотип крымского вуза и, по обе стороны от него, годы – 1918 и 2018.

На реверсе – здание городского театра, в котором 14 октября 1918 года состоялось торжественное открытие университета. На фоне здания, справа – портрет Владимира Вернадского.

Нацбанк выпустил монету с изображением крымского вуза

Таврическому университету в этом году – 100 лет

Напомним, в мае Нацбанк выпустил монету номиналом 10 гривен, на которой изображена "украинская традиция" – копание картошки. Как отметили тогда в НБУ монету посвятили "раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа".