Нацгвардейца-предателя уже задержали. В суд направили ходатайство, чтобы ему избрали меру пресечения.
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В чем подозревают нацгвардейца
Пребывая в административной должности в Нацгвардии Украины, в условиях военного положения он умышленно помогал россиянам проводить подрывную деятельность против Украины.
В частности, мужчина собирал и передавал сведения о деятельности подразделений Вооруженных Сил Украины:
- Служебную информацию о разворачивании систем связи и информационных систем, а также работы подразделений связи Нацгвардии и ВСУ.
- Также подозреваемый делился с агрессорами информацией о проведении учебных мероприятий ВСУ, отправлял фото и видео воинских частей.
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