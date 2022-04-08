Нацгвардійця-зрадника вже затримали. До суду скерували клопотання, щоб йому обрали запобіжний захід.

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У чому підозрюють нацгвардійця

Перебуваючи на адміністративній посаді в Нацгвардії України, в умовах воєнного стану він умисно допомагав росіянам проводити підривну діяльність проти України.

Зокрема чоловік збирав та передавав відомості щодо діяльності підрозділів Збройних Сил України:

Службову інформацію щодо розгортання систем зв'язку та інформаційних систем, а також роботи підрозділів зв'язку Нацгвардії та ЗСУ.

Також підозрюваний ділився з агресорами інформацією щодо проведення навчальних заходів ЗСУ, надсилав фото та відео військових частин.

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