Нацгвардейца-дезертира поймали российские пограничники и теперь будут судить

Россия на своей границе с Украиной задержала военнослужащего Нацгвардии и открыла против него уголовное производство. Перед этим парень дезертировал из НГУ, вовремя не вернувшись из отпуска.

Задержанный в России военнослужащий проходил службу в воинской части №3017, а в период с 15 до 29 января был в отпуске, но не мог выезжать за границу, рассказал начальник пресс-службы Восточного теруправления НГУ подполковник Дмитрий Образцов в комментарии "Укринформу".

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22-летний парень должен был вернуться в военную часть еще 30 января, но так и не сделал этого. Об этом было сообщено военному прокурору и начато уголовное расследование.

Впоследствии стало известно, что военнослужащего задержали российские пограничники. Причина – нарушение российской государственной границы. За это ему грозит до двух лет за решеткой.

В то же время против него расследуют дело и в Украине. Этим занимается Государственное бюро расследований.

Что предусматривает наказание за дезертирство?Наказание за дезертирство в Украине еще хуже, чем незаконное пересечение российской границы. В случае, если военный не предстанет перед судом в России, то на Родине ему грозит от 2 до 5 лет за решеткой.