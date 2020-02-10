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      Нацгвардійця-дезертира спіймали російські прикордонники і тепер судитимуть

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      Нацгвардійцю-дезертиру загрожують тюремні вироки у двох країнах / Ілюстративне фото

      Росія на власному кордоні з Україною затримала військовослужбовця Нацгвардії та відкрила проти нього кримінальне провадження. Перед цим хлопець дезертував з НГУ, вчасно не повернувшись з відпустки.

      Затриманий у Росії військовослужбовець проходив службу у військовій частині №3017, а у період 15 до 29 січня був у відпустці, але не міг виїжджати за кордон, розповів начальник пресслужби Східного теруправління НГУ підполковник Дмитро Образцов у коментарі "Укрінформу".

      Цікаво: Як дезертир, який 5 років переховувався в Росії, намагався повернутися в Україну

      22-річний хлопець мав повернутися у військову частину ще 30 січня, але так і не зробив цього. Про це було повідомлено військового прокурора та розпочато кримінальне розслідування.

      Згодом стало відомо, що військовослужбовця затримали російські прикордонники. Причина – порушення російського державного кордону. За це йому загрожує до двох років за ґратами.

      Водночас проти нього розслідують справу і в Україні. Цим займається Державне бюро розслідувань.

      Що передбачає покарання за дезертирство?Покарання за дезертирство в Україні ще гірше, ніж незаконний перетин російського кордону. У випадку, якщо військовий не постане перед судом у Росії, то на Батьківщиній йому загрожує від 2 до 5 років за ґратами.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Нацгвардія Державне бюро розслідувань
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