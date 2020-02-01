Як дезертир, який 5 років переховувався в Росії, намагався повернутися в Україну

На Житомирщині затримали дезертира, який 5 років переховувався від слідства. Після відпустки він не повернувся на службу, а втік у Росію.

Співробітники СБУ затримали його у відділенні Державної міграційної служби, де він намагався отримати підроблений паспорт. Про це пише "Уніан" з посиланням на слова керівниці пресслужби СБУ у Житомирській області Ірини Мартинюк.

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Затримали на пропозиції хабаря посадовця міграційної служби, експрацівницю МВС та колишнього контрактника Держприкордонслужби, який перебував у розшуку за дезертирство,

– заявила Мартинюк.

У березні 2015 року військовий Житомирського прикордонного загону після відпустки не повернувся на службу. Чоловік виїхав до Росії, де переховувався від слідства.

Та нещодавно вирішив повернутися в Україну. Для цього його дружина – колишня поліцейська – запропонувала хабаря представнику міграційної служби. Посадовець мав сприяти в оформленні для зрадника фіктивного паспорта та індивідуального податкового номера з новими даними.

Щоб отримати фальшиві документи, чоловік незаконно перетнув кордон з Росією та прибув в Україну. Дезертира та його дружину затримали у відділенні Державної міграційної служби Житомирщини. Вони прийшли туди, щоб отримати обіцяні "документи".