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      СБУ затримала ексбойовика терористичного угрупування "Призрак"

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      Військова розвідка затримала ексбойовика так званої "ДНР" / news.lviv-company

      У Донецькій області затримали колишнього учасника терористичного угрупування "Призрак", яке входило до складу так званої "ДНР". Чоловік приєднався до лав терористів у 2014 році.

      Злочинця затримала військова розвідка, повідомили на сайті СБУ.

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      Як інформує відомство, раніше житель Бахмутського району був ув’язнений за крадіжку. Після звільнення у 2014 році приєднався до лав терористичної організації "ДНР". До його обов’язків входили "бойові чергування" на блокпостах поблизу Сіверська. Працював він у складі незаконного угрупування "Призрак".

      Після звільнення населеного пункту силами АТО влітку 2014 року чоловік втік від бойовиків. Тривалий час переховувався на території РФ.

      Співробітники контррозвідки затримали ексбойовика, коли той повернувся на підконтрольну Україні територію Донецької області. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики СБУ Україна – Росія Окуповані території
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