СБУ задержала экс-боевика террористической группировки "Призрак"

В Донецкой области задержали бывшего участника террористической группировки "Призрак", которое входило в состав так называемой "ДНР". Мужчина присоединился к рядам террористов в 2014 году.

Преступника задержала военная разведка, сообщили на сайте СБУ.

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Как информирует ведомство, ранее житель Бахмутского района был заключен за кражу. После освобождения в 2014 году присоединился к рядам террористической организации "ДНР". В его обязанности входили "боевые дежурства" на блокпостах вблизи Северска. Работал он в составе незаконной группировки "Призрак".

После освобождения населенного пункта силами АТО летом 2014 года мужчина сбежал от боевиков. Длительное время скрывался на территории РФ.

Сотрудники контрразведки задержали бывшего боевика, когда тот вернулся на подконтрольную Украине территорию Донецкой области. Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.