Нацгвардии поставили бракованные боевые рубашки почти на 8,7 миллиона: СБУ раскрыла схему

Об этом сообщает СБУ.

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Как предприниматели пытались скрыть поставки бракованной одежды?

В августе 2026 года предприятие заключило договор на поставку 10 тысяч боевых рубашек общей стоимостью почти 8,7 миллиона гривен.

Однако лабораторная проверка установила, что продукция не соответствует техническим требованиям и непригодна для использования во время службы и выполнения боевых задач.

По данным следствия, представители компании предложили военнослужащему, ответственному за контроль качества, 3 тысячи долларов за подмену бракованных образцов на качественные.

Впоследствии они передали еще тысячу долларов за приемку неполной партии и внесение в документы ложных сведений о выполнении заказа в полном объеме.

Впрочем, военнослужащий сообщил руководству о предложении взятки. Это позволило правоохранителям зафиксировать сделку и задержать ее участников во время передачи неправомерной выгоды.

По информации прокуратуры, 2 ноября Нацгвардия фактически получила неполную партию рубашек, значительная часть которых не соответствовала установленным требованиям.

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СБУ раскрыла схему поставок некачественной военной одежды для Нацгвардии / Фото СБУ

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Что грозит подозреваемым?

По информации СБУ, к организации схемы причастны бывшая основательница предприятия по производству военного снаряжения и представитель этой компании.

В ходе обысков по местам их работы, проживания и в автомобилях правоохранители обнаружили более 3,5 миллиона гривен, а также документы, телефоны и другие материалы.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности воинских формирований и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом одному из подозреваемых назначили залог в размере 1,9 миллиона гривен, который уже внесен.

По информации СБУ, подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее 24 Канал сообщал, что правоохранители раскрыли схему хищения более 5,6 миллиона гривен при закупке средств радиоэлектронной борьбы для Сил обороны. По данным следствия, поставщики получили деньги за 40 станций РЭБ, однако военные так и не получили оборудование.