Нацгвардії поставили браковані бойові сорочки майже на 8,7 мільйона: СБУ викрила схему

Про це повідомляє СБУ.

Adv

популярні відео

Як підприємці намагалися приховати постачання бракованого одягу?

У серпні 2026 року підприємство уклало договір на постачання 10 тисяч бойових сорочок загальною вартістю майже 8,7 мільйона гривень.

Однак лабораторна перевірка встановила, що продукція не відповідає технічним вимогам і непридатна для використання під час служби та виконання бойових завдань.

За даними слідства, представники компанії запропонували військовослужбовцю, відповідальному за контроль якості, 3 тисячі доларів за підміну бракованих зразків на якісні.

Згодом вони передали ще тисячу доларів за приймання неповної партії та внесення до документів неправдивих відомостей про виконання замовлення в повному обсязі.

Утім, військовослужбовець повідомив керівництву про пропозицію хабаря. Це дозволило правоохоронцям задокументувати оборудку та затримати її учасників під час передачі неправомірної вигоди.

За інформацією прокуратури, 2 листопада Нацгвардія фактично отримала неповну партію сорочок, значна частина яких не відповідала встановленим вимогам.

Реклама

СБУ викрила схему постачання неякісного військового одягу для Нацгвардії / Фото СБУ

1 2 3 4 5 6 1 / 6

Що загрожує підозрюваним?

За інформацією СБУ, до організації схеми причетні колишня засновниця підприємства з виробництва військового спорядження та представник цієї компанії.

Під час обшуків за місцями їхньої роботи, проживання та в автомобілях правоохоронці виявили понад 3,5 мільйона гривень, а також документи, телефони й інші матеріали.

Обом фігурантам повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності військових формувань та наданні неправомірної вигоди службовій особі за попередньою змовою.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Водночас одному з підозрюваних визначили заставу в розмірі 1,9 мільйона гривень, яку вже внесли.

За інформацією СБУ, підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше 24 Канал повідомляв, що правоохоронці викрили схему розкрадання понад 5,6 мільйона гривень під час закупівлі засобів радіоелектронної боротьби для Сил оборони. За даними слідства, постачальники отримали гроші за 40 станцій РЕБ, однак військові так і не отримали обладнання.