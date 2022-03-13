План неприятеля удалось нейтрализовать
ДРГ противника было ликвидировано вблизи одного из населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил. Все диверсанты уничтожены.
Достойно внимания "Азов" в Мариуполе уничтожил 6 танков, 2 БТР, один "Тигр" и вражескую пехоту: в плену 12 врагов
Российская орда пыталась пройти в один из населенных пунктов. Для осуществления враждебных замыслов они имели:
- гранаты;
- мины;
- приборы наблюдения;
- оружие.
Нацгвардия ликвидировала ДРГ в зоне ООС / Фото
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