План неприятеля удалось нейтрализовать

ДРГ противника было ликвидировано вблизи одного из населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил. Все диверсанты уничтожены.

Достойно внимания "Азов" в Мариуполе уничтожил 6 танков, 2 БТР, один "Тигр" и вражескую пехоту: в плену 12 врагов

Российская орда пыталась пройти в один из населенных пунктов. Для осуществления враждебных замыслов они имели:

гранаты;

мины;

приборы наблюдения;

оружие.

Нацгвардия ликвидировала ДРГ в зоне ООС / Фото

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