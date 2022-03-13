Бойцы полка "Азов" сообщили, что в Мариуполе оккупанты понесли потери.

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Потери врага под Мариуполем

По данным полка "Азов", в результате боя командир танковой роты на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. Всего бойцы Азова уничтожили 6 танков, а также 2 БТРа, 1 Тигр, личный состав врагов тоже понес потери. Кроме этого, в плен к азовцам попало 12 оккупантов.

Защитники города отважно сражаются с превосходящими силами врага.

Дух бойцов не сломлен, ведь мы понимаем, что враг готов оставить вместо красивого в прошлом города только руины. Борьба за жизнь полумиллионного города продолжается,

– сообщил полк Азов, который в Мариуполе.

Напомним, что российские захватчики держат в блокаде и постоянно обстреливают Мариуполь уже почти 2 недели. За это время враг убил 1 582 мирных жителя. Очевидно, что Мариуполь имеет стратегическое значение для оккупантов, чтобы сушей обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует Россия.

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