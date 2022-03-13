Бійці полку "Азов" повідомили, що в Маріуполі окупанти зазнали втрат.

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Втрати ворога під Маріуполем

За даними полку "Азов", в результаті бою командир танкової роти на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 та 1 Тигр. Загалом бійці Азову знищили 6 танків, а також 2 БТРи, 1 Тигр, особовий склад ворогів теж зазнав втрат. Окрім цього, в полон до азовців потрапило 12 окупантів.

Захисники міста відважно б'ються з переважаючими силами ворога.

Дух бійців незламний, адже ми розуміємо, що ворог готовий лишити замість красивого в минулому міста лише руїни. Боротьба за життя півмільйонного міста триває,

– повідомив полк Азов, що в Маріуполі.

Нагадаємо, що російські загарбники тримають у блокаді та постійно обстрілюють Маріуполь вже майже 2 тижні. За цей час ворог вбив 1 582 мирних жителів. Очевидно, що Маріуполь має стратегічне значення для окупантів, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим з окупованої території півдня Донецької області, яку контролює Росія.

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