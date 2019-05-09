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      Нацгвардия и спасатели начали тренировочные полеты на вертолетах Airbus (видео)

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      Вертолет Н-225 Super Puma
      Вертолет Н-225 Super Puma / Фото из открытых источников

      Пилоты Национальной гвардии Украины и ДСНС начали тренировочные полеты на модернизированных вертолетах Н-225 Super Puma. Эти вертолеты Украина получила от Франции по совместному контракту, который предусматривает предоставление до 2021 года 55 модернизированных машин.

      В Украине будет размещен центр технического обслуживания этих вертолетов, что позволит обслуживать не только свои машины, но и принимать заказы европейских партнеров, укреплять кооперацию с Европейским Союзом.

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      В то же время Государственная пограничная служба объявила о наборе пилотов, которые будут летать на новых легких однодвигательных Н-125. Эти вертолеты поступят в следующем уже году. Новые вертолеты марки Н-145 получит и Национальная полиция Украина. В общем во Франции уже прошли обучение 12 пилотов. Об этом в Facebook сообщил Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

      Тренировочные полеты на модернизированных вертолетах Н-225 Super Puma проходят в сотрудничестве с французской Airbus Helicopters.

      Эти вертолеты будут выполнять в Украине те же функции что и в Германии или Франции: поиск преступников, спасательные операции, операции в горах и воде. А также контроль границы, особенно в зонах малодоступных для обычных подразделений, например в Чернобыльской зоне, зоны контроля с РФ и морские зоны.

      В конце прошлого года ДСНС и Нацгвардия, входящих в структуру МВД, уже получали 2 французские вертолеты Airbus H225 Super Puma.

      Авиация МВД: полеты на вертолетах H-225

      Что известно о вертолеты Airbus Helicopters H225 Super Puma?Эти воздушные суда дальнемагистральные пассажирские вертолеты, разработанные Eurocopter как следующее поколение гражданского семейства Super Puma. Они способны переносить до 24 пассажиров, 2 пилотов и одного борт-проводника, в зависимости от варианта комплектации. Модели H225 ориентированы на военное использование, предыдущая версия EC725 – на гражданскую авиацию.

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      Теги: Новости Украины авиация ГСЧС Нацгвардія Новости Франции
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