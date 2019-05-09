Нацгвардія та надзвичайники розпочали тренувальні польоти на вертольотах Airbus (відео)

Пілоти Національної гвардії України та ДСНС розпочали тренувальні польоти на модернізованих вертольотах Н-225 Super Puma. Ці вертольоти Україна отримала від Франції за спільним контрактом, який передбачає надання до 2021 року 55 модернізованих машин.

В Україні буде розміщено центр технічного обслуговування цих вертольотів, що дозволить обслуговувати не тільки свої машини, а й приймати замовлення європейських партнерів, зміцнювати кооперацію з Європейським Союзом.

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Водночас Державна прикордонна служба оголосила про набір пілотів, які літатимуть на нових легких однодвигунових Н-125. Ці вертольоти надійдуть наступного вже року. Нові вертольоти марки Н-145 отримає і Національна поліція України. Загалом у Франції вже пройшли навчання 12 пілотів. Про це у Facebook повідомив Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Тренувальні польоти на модернізованих вертольотах Н-225 Super Puma проходять у співпраці із французькою Airbus Helicopters.

Ці вертольоти виконуватимуть в Україні такі ж функції що і в Німеччині чи Франції: пошук злочинців, рятувальні операції, операції в горах та воді. А також контроль кордону, особливо в зонах малодоступних для звичайних підрозділів, наприклад в Чорнобильській зоні, зони контролю з РФ та морські зони.

Наприкінці минулого року ДСНС і Нацгвардія, що входять до структури МВС, уже отримували 2 французькі вертольоти Airbus H225 Super Puma.

Авіація МВС: польоти на вертольотах H-225

Що відомо про гелікоптери Airbus Helicopters H225 Super Puma?Ці повітряні судна є далекомагістральними пасажирськими вертольотами, розробленими Eurocopter як наступне покоління цивільного сімейства Super Puma. Вони здатні переносити до 24 пасажирів, 2 пілотів та одного борт-провідника, залежно від варіанта комплектування. Моделі H225 орієнтовані на військове використання, попередня версія EC725 – на цивільну авіацію