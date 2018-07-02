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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Нацгвардия на выезде из Мариуполя задержала важного представителя оккупационной власти

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Нацгвардия задержала важного представителя оккупационной власти
Нацгвардия задержала важного представителя оккупационной власти / Иллюстративное фото

На выезде из Мариуполя Национальная гвардия Украины задержала "прокурора", который работал в так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в г. Севастополь, работал в прокуратуре так называемой ДНР,
– сообщают правоохранители.

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник объясняет свои действия Нацполиции.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Министерство внутренних дел Нацгвардія Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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