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Нацгвардія на виїзді з Маріуполя затримала важливого представника окупаційної влади

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Нацгвардія затримала важливого представника окупаційної влади
Нацгвардія затримала важливого представника окупаційної влади / Ілюстративне фото

На виїзді з Маріуполя Національна гвардія України затримала "прокурора", який працював у так званій "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. 

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Громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який наразі проживає в м. Севастополь, працював в прокуратурі так званої ДНР,
– повідомляють правоохоронції. 

Зазначається, що наразі зловмисник пояснює свої дії Нацполіції. 

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Маріуполя Нацгвардія Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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