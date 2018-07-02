Нацгвардія на виїзді з Маріуполя затримала важливого представника окупаційної влади
На виїзді з Маріуполя Національна гвардія України затримала "прокурора", який працював у так званій "ДНР".
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
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Громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який наразі проживає в м. Севастополь, працював в прокуратурі так званої ДНР,
– повідомляють правоохоронції.
Зазначається, що наразі зловмисник пояснює свої дії Нацполіції.
Джерело: 24 Канал
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