Нацгвардія на виїзді з Маріуполя затримала важливого представника окупаційної влади

На виїзді з Маріуполя Національна гвардія України затримала "прокурора", який працював у так званій "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Читайте також: Звільнення Золотого-4: у мережі опублікували щемливе відео підняття українського прапора Громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який наразі проживає в м. Севастополь, працював в прокуратурі так званої ДНР,

– повідомляють правоохоронції. Зазначається, що наразі зловмисник пояснює свої дії Нацполіції.