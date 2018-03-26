Нацгвардия в цифрах: все что нужно знать, чтобы понимать как работают гвардейцы

Четыре года назад в Украине была восстановлена Национальная гвардия, в состав которой вошли и военнослужащие бывших Внутренних войск, и активисты Майдана.

Журналисты сайта "24" выяснили, что за это время успели сделать украинские гвардейцы и что изменилось внутри самой структуры.

Что такое Национальная гвардия?

Это – военное формирование с правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Задача НГУ: защита и охрана жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.



Нацгвардия в цифрах

Кроме того гвардейцы сотрудничают с другими структурами сектора безопасности и обороны Украины, чтобы обеспечить целостность и защиту государственной границы, прекратить террористическую деятельность военизированных или вооруженных групп, террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Чем занимается Нацгвардия?

Охраной общественного порядка на разных уровнях.

О службе гвардейцев по охране государственных учреждений и важных государственных объектов и службе по охране общественного порядка на массовых мероприятиях по всей территории Украины точно знают все.



Чем занимается Нацгвардия

Гвардейцев также привлекают к усилению охраны приднестровского участка украино-молдавской государственной границы, к патрулированию в Чернобыльской зоне и обеспечению стабилизационных мер, недопущению незаконной добычи янтаря-сырца и эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций (как, например, прошлогодние пожары на военных складах в Харьковской и Винницкой областях).

Кроме этого, военнослужащие НГУ проходят службу в составе миротворческих миссий под эгидой Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре, Южном Судане, Либерии и Демократической Республике Конго, штаб-квартире ООН в США.

Правда, что Нацгвардия не воюет на Донбассе?

Неправда.



Участие Нацгвардии в войне на Донбассе

Нацгвардия была одним из первых вооруженных формирований, которое вступило в защиту Украины. Тогда основной удар на себя приняли подразделения специального назначения и добровольческие батальоны в числе которых было первое подразделение, сформированное из Самообороны Майдана. Боевой учебой и слаживанием добровольцев руководил генерал-майор Сергей Кульчицкий – сейчас Герой Украины. Добровольческий батальон НГУ заступил на боевое дежурство в район Изюм-Славянск уже в апреле 2014 года.

В 2014 году гвардейцы выполняли боевые задачи по всей линии соприкосновения с периодической ротацией. Они занимались разведкой, поиском и ликвидацией блокпостов незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", блокировали ячейки дислокации незаконно вооруженных формирований и занимались тем, что не допускали распространения их идей на остальную территорию Украины. Кроме того, сопровождали колонны сил АТО и участвовали в рейдах и штурмах вместе с другими военными.

В 2015 году военные перераспределили зоны ответственности, и спектр задач гвардейцев изменился. Теперь их стали привлекать преимущественно к выполнению боевых задач по изоляционно-ограничительных мероприятий на блокпостах, содержание опорных пунктов и обеспечения безопасности в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей на подконтрольных Украине территориях. Правда, это не помешало бойцам Нацгвардии заниматься также контрдиверсионными и контрснайперскими операциями и воздушной разведкой. В то же время все эти четыре года подразделения противовоздушной обороны активно занимались прикрытием взводных опорных пунктов и блокпостов, осуществляли огневую поддержку ротных тактических групп.

Как гвардейцев тренируют для выполнения служебно-боевых задач?

Активно и с постепенным отходом от советской системы.



Как тренируются нацгвардейцы

Кроме участия в различных учениях, программах обмена опытом с международными партнерами, внутреннегвардейских и межведомственных соревнованиях (и чисто военных, спортивных и по оказанию помощи раненым) и ежедневных тренировках, НГУ также готовит узкопрофильных специалистов.

Так, например, Нацгвардия начала готовить экипажи тяжелой техники (бронетранспортеров БТР-4Е и БТР-3Е, танков Т-72 и Т-64), расчеты противотанковых ракетных комплексов, подразделения противовоздушной обороны (расчетов ЗУ-23-2 и отделений ПЗРК), подразделения артиллерии (минометных и артиллерийских батарей, расчетов орудий Д-30), корректировщика артиллерийского огня, саперов и кинологов. Отдельно работающие над развитием гвардейских спецназовцев по различным дисциплинам. Бойцов-спецназовцев начали обучать водолазному делу. Гвардейская авиационная база также значительно улучшила план летной подготовки.

Правда ли, что Нацгвардия имеет лучшее материально-техническое обеспечение в Украине?

Частично. На самом деле, там все – как во всех других военных подразделениях. В 2014 году начали с материально-техническим обеспечением, которое было на грани минимально необходимого для выживания. И постепенно нарастили материально-техническую базу к тому, что есть сейчас.

Все военные части, учреждения и учебные заведения перевели на цифровую связь, оснастили подразделения современными средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотными авиационными комплексами. Организовали всестороннее обеспечение действий военных оперативных резервов НГУ, которые были привлечены к проведению АТО. Обновили автомобильный парк. Улучшили техническое обеспечение учебных заведений.

Новообразованные подразделения начали получать новую бронетанковую технику БТР-3 и БТР-4 различных модификаций предназначенных для транспортировки личного состава и огневой поддержки его в бою. Нацгвардия приобрела новые образцы специальных бронированных автомобилей: КОЗАК, COUGAR, SPARTAN, SHREK, СТОИТ. Для вооружения танковых подразделений были закуплены танки Т-64 и Т-72. Много военной техники и вооружения НГУ получила от Минобороны на безвозмездной основе. Параллельно начали обновлять вооружение.

Развили авиабазу: закупили вертолеты Ми-8МСБ-В и Ми-2МСБ. Создали авиационную эскадрилью на вертолетах Ми -8 и Ми-2. От пограничников получили и привели в рабочее состояние самолеты Ан-72П и Ан-26. Дополнительно закупили беспилотные авиационные комплексы и создали эскадрилью на БПЛА.

С другой стороны, материально-техническое обеспечение – не единственное, что удалось развить или создать НГУ за эти 4 года.

О чем еще идет речь?

Улучшилось отношение к людям, которые решили пойти на службу в Нацгвардию. Это касается денежного и социального обеспечения, и осознание бойцами перспектив карьерного роста.

Активизировалась работа психологов с военнослужащими. Создали первый мобильный центр психологической поддержки бойцов. Улучшили систему питания. Перешли на форму одежды нового образца.

В течение 4 лет НГУ перешла на новый уровень медицинского обеспечения и оснащения – ликвидировали нехватку врачей, улучшили их подготовку, выдали медикам все необходимое для работы и создали им специальный автопарк. Раздали всем бойцам должным образом укомплектованныекы аптечки.

За эти 4 года Нацгвардия изменила также подход к набору личного состава: отбор кандидатов на военную службу по контракту происходит с помощью рекрутинговых центров, созданных в пяти крупнейших областных центрах: Львове, Харькове, Днепре, Одессе и Киеве. Для проведения более качественного профессионально-психологического отбора желающих попасть в ряды НГУ внедрены автоматизированные психодиагностические комплексы.