Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійці

Чотири роки тому в Україні було відновлено Національну гвардію, до складу якої увійшли і військовослужбовці колишніх Внутрішніх військ, і активісти Майдану.

Журналісти сайту "24" з’ясували, що за цей час встигли зробити українські гвардійці та що змінилось всередині самої структури.

Що таке Національна гвардія?

Це – військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Завдання НГУ: захист та охорона життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.



Нацгвардія у цифрах

Крім того гвардійці співпрацюють з іншими структурами сектору безпеки та оборони України, щоб забезпечити цілісність і захист державного кордону, припинити терористичну діяльність воєнізованих або збройних груп, терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Чим займається Нацгвардія?

Охороною громадського порядку на різних рівнях.

Про службу гвардійців з охорони державних установ і важливих державних об’єктів та службу із охорони громадського порядку на масових заходах по всій території України точно знають всі.



Чим займається Нацгвардія

Гвардійців також залучають до посилення охорони придністровської ділянки українсько-молдовського державного кордону, до патрулювання у Чорнобильській зоні і забезпечення стабілізаційних заходів, недопущення незаконного видобування бурштину-сирцю та евакуації у випадку надзвичайних ситуацій (як, наприклад, минулорічні пожежі на військових складах у Харківській та Вінницькій областях).

Окрім цього, військовослужбовці НГУ проходять службу в складі миротворчих місій під егідою Організації Об’єднаних Націй в Кот-д’Івуарі, Південному Судані, Ліберії та Демократичній Республіці Конго, штаб-квартирі ООН у США.

Правда, що Нацгвардія не воює на Донбасі?

Неправда.



Участь Нацгвардії у війні на Донбасі

Нацгвардія була одним з перших збройних формувань, які вступили на захист України. Тоді основний удар на себе прийняли підрозділи спеціального призначення та добровольчі батальйони в числі яких був перший підрозділ, сформавний з Самооборони Майдану. Бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував генерал-майор Сергій Кульчицький – нині Герой України. Добровольчий батальйон НГУ заступив на бойове чергування в район Ізюм-Слов'янськ вже у квітні 2014 року.

У 2014 році гвардійці виконували бойові завдання по всій лінії зіткнення з періодичною ротацією. Вони займались розвідкою, пошуком та ліквідацією блокпостів незаконних збройних формувань "ЛДНР", блокували осередки дислокації незаконно озброєних формувань та займались тим, що не допускали поширення їхніх ідей на решту території України. Крім того, супроводжували колони сил АТО та брали участь у рейдах та штурмах разом із іншими військовими.

У 2015 році військові перерозподілили зони відповідальності, і спектр завдань гвардійців змінився. Тепер їх почали залучати переважно до виконання бойових завдань з ізоляційно-обмежувальних заходів на блокпостах, утримання опорних пунктів та забезпечення безпеки в населених пунктах Донецької та Луганської областей на підконтрольних Україні територіях. Щоправда, це не завадило бійцям Нацгвардії займатись також контрдиверсійними та контрснайперськими операціями і повітряною розвідкою. Водночас всі ці чотири роки підрозділи протиповітряної оборони активно займались прикриттям взводних опорних пунктів та блокпостів, здійснювали вогневу підтримку ротно-тактичних груп.

Як гвардійців тренують для виконання службово-бойових завдань?

Активно і з поступовим відходом від радянської системи.



Як тренуються нацгвардійці

Окрім участі у різноманітних навчаннях, програмах обміну досвідом із міжнародними партнерами, внутрішньогвардійських та міжвідочих змаганнях (і суто військових, і спортивних, і з надання допомоги пораненим) та щоденних тренуваннях, НГУ також готує вузькопрофільних спеціалістів.

Так, наприклад, Нацгвардія почала готувати екіпажі важкої техніки (бронетранспортерів БТР-4Е та БТР-3Е, танків Т-72 та Т-64), розрахунки протитанкових ракетних комплексів, підрозділи протиповітряної оборони (розрахунків ЗУ-23-2 та відділень ПЗРК), підрозділи артилерії (мінометних та артилерійських батарей, розрахунків гармат Д-30), коригувальників артилерійського вогню, саперів та кінологів. Окремо працююють над розвитком гвардійських спецпризначенців з різних дисциплін. Бійців-спецпризначенців почали навчати водолазній справі. Гвардійська авіційна база також значно покращила план льотної підготовки.

Чи правда, що Нацгвардія має найкраще матеріально-технічне забезпечення в Україні?

Частково. Насправді, там все – як у всіх інших військових підрозділах. У 2014 році почали із матеріально-технічним забезпеченням, яке було на межі мінімально необхідного для виживання. І поступово наростили матеріально-технічну базу до того, що є зараз.

Усі військові частини, установи та навчальні заклади перевели на цифровий зв’язок, оснастили підрозділи сучасними засобами військової розвідки тактичного рівня, в тому числі безпілотними авіаційними комплексами. Організували всебічне забезпечення дій військових оперативних резервів НГУ, які були залучені до проведення АТО. Оновили автомобільний парк. Покращили технічне забезпечення навчальних закладів.

Новостворені підрозділи почали отримувати новітню бронетанкову техніку БТР-3 та БТР-4 різних модифікацій призначених для транспортування особового складу та вогневої підтримки його у бою. Нацгвардія придбала нові зразки спеціальних броньованих автомобілів: КОЗАК, COUGAR, SPARTAN, SHREK, ВАРТА. Для озброєння танкових підрозділів були закуплені танки Т-64 та Т-72. Чимало військової техніки та озброєння НГУ отримала від Міноборони на безоплатній основі. Паралельно почали оновлювати озброєння.

Розвинули авіабазу: закупили вертольоти Мі-8МСБ-В та Мі-2МСБ. Створили авіаційну ескадрилью на вертольотах Мі -8 та Мі -2. Від прикордонників отримали та привели до робочого стану літаки Ан-72П та Ан-26. Додатково закупили безпілотні авіаційні комплекси та створили ескадрилью на БпЛА.

З іншого боку, матеріально-технічне забезпечення – то не єдине що вдалось розвинути чи створити НГУ за ці 4 роки.

Про що ще йдеться?

Покращилося ставлення до людей, які вирішили піти на службу до Нацгвардії. Це стосується грошового і соціального забезпечення, і усвідомлення бійцями перспектив кар'єрного росту.

Активізувалась робота психологів із військовослужбовцями. Створили перший мобільний центр психологічної підтримки бійців. Покращили систему харчування. Перейшли на форму одягу нового зразка.

Протягом 4 років НГУ перейшла на новий рівень медичного забезпечення та оснащення – ліквідували нестачу лікарів, покращили їхню підготовку, видали медикам все потрібне для роботи та створили їм спеціальний автопарк. Роздали всім бійцям належно укомплектовані аптечки.

За ці 4 роки Нацгвардія змінила також підхід до набору особового складу: відбір кандидатів на військову службу за контрактом відбувається за допомогою рекрутингових центрів, які були створені в п'яти найбільших обласних центрах: Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі та Києві. Для проведення більш якісного професійно-психологічного відбору бажаючих потрапити до лав НГУ впроваджено автоматизовані психодіагностичні комплекси.