Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ отметил, что страна-агрессор активно использует снайперский огонь. Число жертв и пострадавших растет.

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С 1 января по 2 декабря 2021 года российские силы совершили 2 346 обстрелов украинских позиций, в результате чего 65 украинских военных погибли и еще 261 боец ​​получил ранения,

– подчеркнул Цымбалюк.

Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что Россия наращивает войска вблизи Украины. Всего вдоль границы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся около 115 тысяч военных страны-агрессора.

Журналист показал Javelin на фронте

Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал кадры с находящимися на фронте украинскими Javelin.

Этим журналист опроверг фейк, что противотанковые комплексы "пылятся на складах".

Цаплиенко подчеркнул: "бойцы ООС ни минуты не будут сомневаться, если на них попрут российские танки". Журналист также отметил, что украинские защитники всегда готовы отражать атаки.

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