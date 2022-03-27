В настоящее время следователями открыты уголовные производства против этих лиц. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

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Кого задержали в Харьковской области:

12 российских военнослужащих

2 пособника и 2 участника ДРГ

6 подозреваемых в умышленном убийстве

1 подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений

74 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием

За прошедшие сутки полицейские области задержали 10 злоумышленников, которые намеревались совершить кражи. Их обнаружили в Шевченковском, Московском и Слободском районах.

Сотрудники полиции на месте совершения преступления прекратили противоправные действия правонарушителей. По предварительной информации, им грозит до 8 лет лишения свободы.