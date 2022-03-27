Наразі слідчими відкриті кримінальні провадження. Про це повідомила поліція Харківської області.
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Кого затримали на Харківщині:
- 12 російських військовослужбовців;
- 2 поплічники та 2 учасники ДРГ;
- 6 підозрюваних в умисному вбивстві
- 1 підозрюваний в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень;
- 74 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю.
Протягом минулої доби поліцейські області затримали 10 зловмисників, які мали намір скоїти крадіжки. Їх виявили у Шевченківському, Московському та Слобідському районах.
Працівники поліції одразу на місці скоєння злочину припинили протиправні дії правопорушників. За попередньою інформацією, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.