Наразі слідчими відкриті кримінальні провадження. Про це повідомила поліція Харківської області.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Кого затримали на Харківщині:

12 російських військовослужбовців;

2 поплічники та 2 учасники ДРГ;

6 підозрюваних в умисному вбивстві

1 підозрюваний в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень;

74 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю.

Протягом минулої доби поліцейські області затримали 10 зловмисників, які мали намір скоїти крадіжки. Їх виявили у Шевченківському, Московському та Слобідському районах.

Працівники поліції одразу на місці скоєння злочину припинили протиправні дії правопорушників. За попередньою інформацією, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зверніть увагу – Кличко розповів, як розпізнати диверсанта: дивіться відео