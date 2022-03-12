Защитники Украины продолжают сопротивляться и сдерживать наступление врага по всем направлениям.
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Потери врага
С начала боевых действий на территории Украины 31 батальонно-тактическая группа агрессора утратила боеспособность. К тому же, после боевых столкновений с бойцами Вооруженных сил Украины большинство российских подразделений деморализованы.
Нравственно-психологическое состояние личного состава армии-агрессора продолжает снижаться. В частности, фиксируют случаи сдачи в плен отдельными группами или дезертирством.
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