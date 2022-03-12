Захисники України продовжують чинити опір та стримувати наступ ворога на всіх напрямках.

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Втрати ворога

Від початку бойових дій на території України 31 батальйонно-тактична група агресора втратила боєздатність. До того ж після бойових зіткнень з бійцями Збройних сил України більшість російських підрозділів деморалізовані.

Морально-психологічний стан особового складу армії-агресора продовжує знижуватися. Зокрема, фіксують випадки здачі в полон окремими групами або дезертирство.

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