Людей вывозят в Одессу и границу с Молдовой

Об этом рассказал заместитель Николаевского городского головы Юрий Андриенко. Только с помощью городских властей уже эвакуировали около 20 тысяч человек.

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Сообщается, что людей из Николаева вывозят в Одессу и село Паланка – переходный пункт в Молдову.

19 марта уехали 117 человек

Юрий Андриенко также рассказал, как проходит эвакуация. Желающие уехать из Николаева заполняют анкету на сайте горсовета.

После этого людей собирают в указанном месте, куда приезжают эвакуационные автобусы.

Заммэра Николаева заявил, что на 19 марта на эвакуацию записали 152 человека, из которых – 117 уехали.

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