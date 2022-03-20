Погибли 155 мужчин, 119 женщин, 7 девушек и 21 мальчик, а также 36 детей. Личности еще 509 взрослых пока не установили.
Важно Более 23% населения Украины было перемещено из-за войны с Россией, – ООН
Раненые
- 142 мужчины,
- 107 женщин,
- 18 девушек,
- 9 мальчиков,
- 51 ребенок,
- 1 072 взрослых, пол которых пока неизвестен.
На самом деле цифры больше
Фактические цифры погибших значительно выше, особенно за последние дни. Дело в том, что информация из мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается. Это касается Мариуполя и Волновахи, Изюма, Северодонецка и Рубежного, Тростянца.
Важно – Оккупанты уже убили 112 украинских детей: