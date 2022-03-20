Загинули 155 чоловіків, 119 жінок, 7 дівчат і 21 хлопчик, а також 36 дітей. Особи ще 509 дорослих поки не встановили.
Важливо Понад 23% населення України було переміщено через війну з Росією, – ООН
Поранені
- 142 чоловіки,
- 107 жінок,
- 18 дівчат,
- 9 хлопчиків,
- 51 дитина,
- 1072 дорослих, стать яких поки невідома.
Насправді цифри більші
Фактичні цифри загиблих значно вищі, особливо за останні дні. Річ у тім, що інформація з місуь, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується. Це стосується, Маріуполя та Волновахи, Ізюма, Сєвєродонецька та Рубіжного, Тростянця.
Важливо – Окупанти вже вбили 112 українських дітей: