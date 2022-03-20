Загинули 155 чоловіків, 119 жінок, 7 дівчат і 21 хлопчик, а також 36 дітей. Особи ще 509 дорослих поки не встановили.

Важливо Понад 23% населення України було переміщено через війну з Росією, – ООН

Поранені

142 чоловіки,

107 жінок,

18 дівчат,

9 хлопчиків,

51 дитина,

1072 дорослих, стать яких поки невідома.

Насправді цифри більші

Фактичні цифри загиблих значно вищі, особливо за останні дні. Річ у тім, що інформація з місуь, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується. Це стосується, Маріуполя та Волновахи, Ізюма, Сєвєродонецька та Рубіжного, Тростянця.

Важливо – Окупанти вже вбили 112 українських дітей: