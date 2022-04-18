В течение суток 17 апреля ГСЧС обнаружили и обезвредили 1 451 взрывоопасный предмет. Об этом сообщили утром 18 апреля.

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Всего с начала широкомасштабного военного вторжения россии на территорию Украины обезврежено 66 753 взрывоопасных предметов и 417,4 килограмма взрывчатого вещества, в том числе 1 937 авиационных бомб.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в таких областях:

Харьковской – 2 728 раз;

Николаевской – 1 098 раз;

Киевской – 924 раза;

Донецкой – 298 раз;

Сумской – 300 раз.

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