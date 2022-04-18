Протягом доби 17 квітня ДСНС виявили та знешкодили 1 451 вибухонебезпечний предмет. Про це повідомили зранку 18 квітня.

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Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на територію України знешкоджено 66 753 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кілограма вибухової речовини, у тому числі 1 937 авіаційних бомб.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в таких областях:

Харківській – 2 728 разів;

Миколаївській – 1 098 разів;

Київській - 924 рази;

Донецькій – 298 разів;

Сумській – 300 разів.

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