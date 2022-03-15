Большинство из них – мужчины. Они вернулись на родину, чтобы гнать российских оккупантов прочь.

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Гордимся земляками,

– подчеркнули пограничники.

В общем, с начала полномасштабной войны в Украину вернулись около 260 тысяч наших граждан.

Добавим, что за 14 марта из Украины выехала более 71 тысячи человек. Большинство из них пересекали пункты пропуска с Польшей.

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