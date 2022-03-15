Більшість з них – чоловіки. Вони повернулися на Батьківщину, щоб гнати російських окупантів геть.
До теми Уряд спростив перетин кордону для людей з інвалідністю й тих, хто їх супроводжує
Пишаємось земляками,
– наголосили прикордонники.
Загалом, з початку повномасштабної війни в Україну повернулися близько 260 тисяч наших громадян.
Додамо, що за 14 березня з України виїхала понад 71 тисяча осіб. Більшість з них перетинали пункти пропуску з Польщею.
До теми дивіться відео, як у Польщі на кордоні блокували поставку вантажів у Росію та Білорусь: відео