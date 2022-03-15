Тож перетин кордону на час надзвичайного або воєнного стану для людей з інвалідністю буде спрощено. Це стосується й людей, що їх супроводжують.

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Умови спрощеного перетину кордону

Відтепер особи з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетинати державний кордон України за наявності одного з документів:

довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю",

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Також із кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, котра потребує постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або іншій особі, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.

Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Окрім цього, людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник чи член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

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